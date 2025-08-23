Путин поблагодарил нижегородского губернатора за адресную помощь семьям бойцов СВО

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин поблагодарил губернатора Нижегородской области Глеба Никитина за налаженную в регионе адресную работу по оказанию помощи семьям бойцов СВО.

Никитин доложил Путину, что в регионе налажена система, когда местные соцработники выезжают прямо на квартиры к семьям участников СВО, находятся с ними в прямом контакте, чтобы близким военнослужащих не нужно было ходить по кабинетам.

"Так и нужно. Да, спасибо большое", - отреагировал президент.

Кроме того, Никитин отметил усилия региона по реабилитации и адаптации бойцов СВО, а также работу программы "Герои Нижегородской области".