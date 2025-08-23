Аэропорты Саратова и Волгограда возобновили работу

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Волгоградский и саратовский аэропорты вновь принимают и отправляют самолеты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

"Аэропорт Саратов (Гагарин). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал Кореняко в своем телеграм-канале ночью в субботу. По его словам, в период ограничений на запасной аэродром "ушел" один самолет.

Также Кореняко сообщил о возобновлении работы волгоградского аэропорта.