Суд наложил арест на средства владельца танкера "Волгонефть-239"

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Краснодарского края наложил арест на денежные средства, в том числе находящиеся на счетах в банках и иных кредитных организациях, принадлежащие ЗАО "Волгатранснефть" (владелец танкера "Волгонефть-239", потерпевшего крушение в Керченском поливе в декабре 2024 года), сообщается в картотеке арбитражных дел.

"Наложить арест на все денежные средства, в том числе находящиеся на счетах в банках и иных кредитных организациях, принадлежащие ЗАО "Волгатранснефть", включая, но не ограничиваясь денежными средствами, находящимися на счетах ПАО Банк ВТБ, АО "Морской акционерный банк", ПАО "Сбербанк России", включая денежные средства, которые будут поступать на указанные счет и иные счета, а также на иные ценности, в том числе находящиеся во вкладах и (или) на хранении в банках и (или) иных кредитных организациях, индивидуальных банковских сейфах и (или) ячейках, металлические счета (счета в драгоценных металлах)", - говорится в определении.

Исключение составляют операции по перечислению денежных средств, а также денежные средства, предназначенные для осуществления платежей по кредитным договорам с российскими банками, заключенным до принятия мер по обеспечению иска, выплаты работникам заработной платы и иных выплат, связанных с трудовыми отношениями, уплаты налогов, сборов, пеней, штрафов и иных платежей в бюджет, предусмотренных налоговым законодательством, административных штрафов, пошлин (сборов) и иных платежей, направленных на обеспечение непрерывности текущей производственной (хозяйственной) деятельности.

С соответствующим ходатайством о наложении ареста на счета компаний обратилось Черноморо-Азовское морское управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. Вместе с тем, ходатайство Росприроднадзора удовлетворено частично.

Суд установил, что предметом спора по настоящему делу являлось взыскание с ЗАО "Волгатранснефть" в бюджет Российской Федерации суммы вреда, причиненного водному объекту, в размере 35 млрд 483,862 млн рублей.

"Целью обеспечительных мер является стабилизация правового положения сторон по делу, с тем, чтобы создать реальные условия для исполнения судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу - излагается позиция суда в материалах дела.

Вместе с тем, суд отказал в удовлетворении ходатайства в части запрета этим компаниям открывать новые банковские счета, полагая, что заявленная обеспечительная мера является чрезмерной и может воспрепятствовать обычной хоздеятельности организаций.

Ранее аналогичные обеспечительные меры были приняты и в отношении ООО "Каматрансойл" (владелец танкера "Волгонефть-212", потерпевшего крушение в Керченском поливе в декабре 2024 года) и ООО "Кама Шиппинг" (фрахтователь этого судна).

Как сообщалось, Арбитражный суд Краснодарского края на заседании 13 августа в полном объеме удовлетворил иск Черноморо-Азовского морского управления Федеральной службы в сфере природопользования (Росприроднадзор) о взыскании с компании 35,48 млрд рублей ущерба Черному морю в результате крушения танкера "Волгонефть-239" в Керченском проливе.