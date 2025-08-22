Поиск

Суд наложил арест на средства владельца и фрахтователя танкера "Волгонефть-212"

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Краснодарского края наложил арест на денежные средства, в том числе находящиеся на счетах в банках и иных кредитных организациях, принадлежащие ООО "Каматрансойл" (владелец танкера "Волгонефть-212", потерпевшего крушение в Керченском поливе в декабре 2024 года) и ООО "Кама Шиппинг" (фрахтователь этого судна).

Соответствующее определение опубликовано на сайте Арбитражного суда 22 августа.

"Наложить арест на все денежные средства, в том числе находящиеся на счетах в банках и иных кредитных организациях, принадлежащие ООО "Каматрансойл", включая, но не ограничиваясь денежными средствами, находящимися на счете ПАО "Сбербанк России", включая денежные средства, которые будут поступать на указанные счет и иные счета, а также на иные ценности, в том числе находящиеся во вкладах и (или) на хранении в банках и (или) иных кредитных организациях, индивидуальных банковских сейфах и (или) ячейках, металлические счета (счета в драгоценных металлах)", - говорится в определении.

Исключение составляют операции по перечислению денежных средств, а также денежные средства, предназначенные для осуществления платежей по кредитным договорам с российскими банками, заключенным до принятия мер по обеспечению иска, выплаты работникам заработной платы и иных выплат, связанных с трудовыми отношениями, уплаты налогов, сборов, пеней, штрафов и иных платежей в бюджет, предусмотренных налоговым законодательством, административных штрафов, пошлин (сборов) и иных платежей, направленных на обеспечение непрерывности текущей производственной (хозяйственной) деятельности.

Аналогичное решение вынесено в отношении ООО "Кама Шиппинг".

С соответствующим ходатайством о наложении ареста на счета компаний обратилось Черноморо-Азовское морское управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. Вместе с тем, ходатайство Росприроднадзора удовлетворено частично.

Судом установлено, что предметом спора по настоящему делу являлось солидарное взыскание с ООО "Кама Шиппинг" и ООО "Каматрансойл" в бюджет Российской Федерации суммы вреда, причиненного водному объекту, в размере 49 млрд 46,085 млн рублей.

"Целью обеспечительных мер является стабилизация правового положения сторон по делу, с тем, чтобы создать реальные условия для исполнения судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу", - излагается позиция суда в материалах дела.

Вместе с тем, суд отказал в удовлетворении ходатайства в части запрета этим компаниям открывать новые банковские счета, полагая, что заявленная обеспечительная мера является чрезмерной и может воспрепятствовать обычной хоздеятельности организаций.

Как сообщалось, Арбитражный суд Краснодарского края на заседании 13 августа в полном объеме удовлетворил иск Черноморо-Азовского морского управления Федеральной службы в сфере природопользования (Росприроднадзор) о взыскании с компаний "Каматрансойл" и "Кама Шиппинг" солидарно 49,46 млрд рублей ущерба Черному морю в результате крушения танкера "Волгонефть-212" в Керченском проливе.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", в результате чего произошел разлив топлива. По данным Минтранса РФ, при крушении были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало 2,4 тыс. тонн мазута.

Введены режимы ЧС регионального характера в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе, также действует федеральный режим ЧС.

Комиссии Ространснадзора, Минтранса России и Росморречфлота установили, что среди основных причин крушения - невыполнение капитанами судов и судовладельцами ограничений по сезону плавания судов в морских акваториях Азовского моря и Керченского пролива. Кроме того, экипажи судов не были укомплектованы квалифицированными кадрами в соответствии с правовыми актами Минтранса России.

Хроника 15 декабря 2024 года – 22 августа 2025 годаРазлив мазута в Керченском проливе
Росприроднадзор Краснодарский край Азовское море Волгонефть-212
