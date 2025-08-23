Минобороны РФ сообщило о групповом ударе по пунктам дислокации ВСУ в ДНР

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли групповой ракетный и авиационный удар комплексом "Искандер", ФАБ-500 и дронами "Герань" по пунктам временной дислокации армии Украины в ДНР, сообщили в Минобороны РФ в субботу.

В результате удара украинских силы понесли потери в живой силе - свыше 600 человек, заявили в министерстве.

По его данным, армия Украины потеряла командный пункт, десять укрытий для личного состава, четыре реактивных системы залпового огня, три танка, семь бронированных разведывательно-дозорных машин, 22 боевые машины пехоты, до 20 единиц автотранспорта, четыре станции РЭБ и склад боеприпасов.

Минобороны РФ распространило видеокадры этого удара.