Минобороны сообщило о продвижении группировки "Восток" в глубину обороны ВСУ

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Группировка войск "Восток" в течение суток продолжила продвигаться в глубину украинской обороны, группировка "Центр" улучшила позиции, сообщили в Минобороны РФ в субботу.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Культурное, Полтавка, Зеленый Гай Запорожской области, Новохатское, Камышеваха Донецкой Народной Республики, Новониколаевка, Запорожское и Великомихайловка Днепропетровской области", - говорится в сообщении ведомства.

По его данным, за сутки армия Украины потеряла здесь свыше 245 военных, три боевые бронированные машины, 15 автомобилей и три орудия полевой артиллерии.

"Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Удачное, Димитров, Красноармейск, Белицкое, Сухой Яр, Муравка, Родинское, Новопавловка, Чунишино Донецкой Народной Республики и Филия Днепропетровской области", - сообщили в министерстве.

Потери украинских войск в зоне ответственности группировки "Центр" в течение суток составили более 430 военнослужащих, девять боевых бронированных машин. Уничтожено 13 автомобилей, три артиллерийских орудия и две радиолокационные станции, сообщило Минобороны.

"Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой, егерской бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Старая Гута, Новая Гута, Павловка, Новая Сечь, Кондратовка, Варачино и Юнаковка Сумской области", - сказали в ведомстве.

По его данным, на харьковском направлении улучшено положение по переднему краю, нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах Гранов, Ветеринарного, Охримовки и Волчанска.

По словам российских военных, за сутки украинские силы потеряли в зоне действий группировки до 150 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, три орудия полевой артиллерии. Уничтожено шесть складов боеприпасов и материальных средств.

"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Каменское, Степногорск, Малая Токмачка Запорожской области, Антоновка, Казацкое и Никольское Херсонской области. Потери противника составили до 60 военнослужащих, 11 автомобилей", - сообщает министерство.

По его данным, в течение суток группировкой уничтожено семь станций радиоэлектронной борьбы, семь складов боеприпасов, материальных средств и военно-технического имущества ВСУ.

