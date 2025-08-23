Число сбитых дронов в Ленинградской области увеличилось до четырех

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Еще три БПЛА сбиты силами ПВО в Ленинградской области, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в субботу.

"Силами ПВО еще три БПЛА уничтожены над Тосненским районом Ленобласти. Разрушений и пострадавших нет", - написал он в своих соцсетях.

Ранее Дрозденко сообщал, что над тем же районом Ленинградской области сбит один беспилотник.

Также сообщалось об ограничениях мобильного интернета в Ленобласти и Петербурге.

Кроме того, по данным Северо-Западной транспортной прокуратуры 23 августа в аэропорту Пулково введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В результате на вылет задержаны 20 рейсов, на прилет - 19. По данному факту ведомство проводит проверку.