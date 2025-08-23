В Ленобласти снизили скорость мобильного интернета из-за угрозы дронов

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Скорость мобильного интернета снижена в ряде районов Ленинградской области в связи с угрозой БПЛА, сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Дрозденко.

"Возможен заход БПЛА в воздушное пространство Ленобласти. Скорость мобильного интернета снижена в юго-западных районах региона", - отметил он.

Ранее Росавиация сообщила, что петербургский аэропорт Пулково приостановил обслуживание рейсов.