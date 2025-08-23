Поиск

Беспилотник сбит над Петербургом

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Беспилотный летательный аппарат сбит в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, сообщил в субботу в своих соцсетях губернатор Александр Беглов.

Он добавил, что "подавление произошло на безопасном удалении от жилых строений".

Повреждений конструкций не зафиксировано, пострадавших нет, добавил Беглов.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области силами ПВО было сбито четыре БПЛА. В Петербурге и Ленобласти фиксируется ограничение связи.

Кроме того, в аэропорту Пулково были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В результате на вылет были задержаны 20 рейсов, на прилет - 19.

