Группа туристов пропала на южнокурильском острове Итуруп

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Туристическая группа из 10 человек пропала на острове Итуруп Большой Курильской гряды, сообщил глава Курильского округа Сахалинской области Константин Истомин в своем телеграм-канале в воскресенье.

"Туристическая группа не вышла на связь в районе вулкана Баранского. Об этом сообщено на пульт Единой дежурно-диспетчерской службы. Для проведения поисковых работ привлечены спасатели, сотрудники ОМВД и представитель администрации округа", - написал Истомин.

По его словам, в настоящее время в поисках задействованы шесть человек.

Вулкан Баранского - действующий, расположен в центральной части острова. Его высота - 1 тыс. 125 м.