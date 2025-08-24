Поиск

Группа туристов пропала на южнокурильском острове Итуруп

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Туристическая группа из 10 человек пропала на острове Итуруп Большой Курильской гряды, сообщил глава Курильского округа Сахалинской области Константин Истомин в своем телеграм-канале в воскресенье.

"Туристическая группа не вышла на связь в районе вулкана Баранского. Об этом сообщено на пульт Единой дежурно-диспетчерской службы. Для проведения поисковых работ привлечены спасатели, сотрудники ОМВД и представитель администрации округа", - написал Истомин.

По его словам, в настоящее время в поисках задействованы шесть человек.

Вулкан Баранского - действующий, расположен в центральной части острова. Его высота - 1 тыс. 125 м.

Курилы Итуруп туристы
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Возобновили работу аэропорты Пензы, Саратова, Нижнего Новгорода, Кирова, Калуги и Ижевска

Беспилотник ВСУ сбит возле Курской АЭС, поврежден трансформатор

Минобороны РФ заявило о нейтрализации вечером в субботу 57 украинских БПЛА

Два окна жилого дома повреждены при нейтрализации беспилотника в Петербурге

Что произошло за день: суббота, 23 августа

После падения БПЛА в районе станции в Ростовской области задерживаются 46 поездов

Временные ограничения введены в аэропорту Казани

Блогер Маркарян задержан в московском регионе по подозрению в оскорблении памяти защитников Отечества

Аэропорт Пензы приостановил работу

Жителей Ленинградской области призвали не посещать общественные места из-за опасности дронов

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7022 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости402 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2358 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });