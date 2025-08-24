Поиски пропавшей на острове Итуруп группы туристов приостановлены до утра

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Поиски туристической группы из 10 человек, пропавшей на острове Итуруп Большой Курильской гряды, приостановлены с наступлением ночи, сообщил глава Курильского округа Сахалинской области Константин Истомин в своем телеграм-канале.

В случае улучшения погодных условий для расширения зоны поиска будет привлечен вертолет - он находится в готовности к вылету.

Истомин уточнил, что в воскресенье обследована территория радиусом более 7 километров. Поиски осложнены неблагоприятными погодными условиями: низкая облачность, густой туман - видимость не превышает 5 метров. Следов пребывания диких животных, которые могли бы угрожать здоровью туристов, на обследованной территории не обнаружено.

Ранее сообщалось, что туристическая группа из 10 человек пропала на острове Итуруп Большой Курильской гряды. Группа не вышла на связь в районе вулкана Баранского.

Вулкан Баранского - действующий, расположен в центральной части острова. Его высота - 1 125 м.