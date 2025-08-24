Более 1,5 тыс. человек ожидают вылета авиарейсов в аэропортах Сибири

Аэропорт в Кемерове Фото: Максим Киселев/ТАСС

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Задержки авиарейсов объявлены в аэропортах Кемерова, Новокузнецка, Барнаула, Омска, Горно-Алтайска, Норильска и Томска, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура в воскресенье.

Согласно сообщению, вылета ожидают более 1,5 тыс. человек.

По данным ведомства, в международном аэропорту Кемерово имени А.А. Леонова по причине позднего прибытия воздушных судов объявлены задержки рейсов авиакомпании "Северный ветер" в Санкт-Петербург и Сочи. Ожидают вылета более 350 пассажиров, из них 20 детей.

В международном аэропорту Новокузнецк (Спиченково) имени Б.В. Волынова объявлены задержки рейсов авиакомпании "Северный ветер" в Казань и Санкт-Петербург. Ожидают выполнения рейсов более 300 пассажиров, из них 37 детей.

В международном аэропорту Барнаул имени Г.С. Титова по аналогичной причине задержано выполнение рейсов авиакомпаний "Уральские авиалинии" и "Ред Вингс" в Москву и Екатеринбург. Ожидают посадки на борт около 300 пассажиров, из них 26 детей.

В международном аэропорту Омск-Центральный имени Д.М. Карбышева по причине позднего прибытия воздушного судна объявлены задержки авиарейсов перевозчиков "Россия" и "Икар" в Санкт-Петербург и Казань, вылета ожидают свыше 200 пассажиров, из них 14 детей.

В международном аэропорту Горно-Алтайска отложено выполнение рейса авиакомпании "ЮВТ Аэро" в Оренбург, 46 пассажиров ожидают посадки на борт.

В международном аэропорту Норильск имени Н.Н. Урванцева по причине позднего прибытия воздушного судна объявлена задержка рейса авиакомпании "НордСтар" в Новосибирск. Более 140 пассажиров, в том числе четыре ребенка, ожидают вылета.

В международном аэропорту Томск имени Н.И. Камова по аналогичной причине задерживается выполнение рейса авиакомпании "Северный ветер" в Казань. Вылета ожидают свыше 180 пассажиров, из них пятеро детей.

Западно-Сибирская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров.