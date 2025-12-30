Поиск

Что произошло за день: вторник, 30 декабря

Указ о сборах для резервистов, Домодедово выставят на аукцион, цены на Lada проиндексируют

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Путин подписал указ о направлении в 2026 году на специальные сборы пребывающих в мобилизационном резерве ВС РФ. Сборы будут проводиться для обеспечения защиты критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения.

- Аэропорт Домодедово планируют выставить на открытый аукцион в начале 2026 года. Как сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов, госпакет "Южуралзолота" также будет реализован на открытых торгах. Акции ЮГК выросли на этих заявлениях.

- Уничтожены три беспилотника, летевшие на Москву.

- Попытка атаки на госрезиденцию РФ в Новгородской области направлена не только против Владимира Путина, но и против Дональда Трампа, заявили в Кремле. Дмитрий Песков подчеркнул, что атака направлена на срыв переговорного процесса по Украине. Россия не будет публично разъяснять, в чем будет заключаться пересмотр ее переговорной позиции по украинскому урегулированию в связи с попытой нападения.

- Платежи граждан и компаний в бюджет в цифровых рублях будут осуществляться без комиссии, говорится в сообщении Банка России.

- Власти ФРГ прекратили еще одно расследование в отношении Алишера Усманова. Адвокаты предпринимателя уточнили, что прекращено расследование по подозрению в двух нарушениях закона о внешнеэкономической деятельности ФРГ, связанных с санкционными ограничениями ЕС.

- "АвтоВАЗ" с января проиндексирует цены на Lada до 1,9%, в среднем - на 0,5%. При этом снизятся цены на стретч-седан Lada Aura (на 14%) и универсал Lada Largus (почти на 4%).

В МИД РФ выразили протест дипломатам из Латвии, Литвы и Эстонии

Белоусов назвал российскую армию самой боеспособной в мире

ФСБ сообщила о ликвидации при задержании жителя Нальчика, готовившего диверсию

МВД предложило унифицировать данные ведомств о мигрантах в "Цифровом профиле"

ФСБ сообщила о предотвращении нападения на школу в Адыгее

Путин подписал указ о спецсборах граждан, пребывающих в мобилизационном резерве ВС РФ

Суд арестовал доли бывшего топ-менеджера "Роснано" Аветисяна в нескольких компаниях

Несколько поездов задерживаются на Кубани из-за падения обломков БПЛА

Обломки БПЛА упали на ж/д станцию в Краснодаре, поврежден участок контактной сети
