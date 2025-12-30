Поиск

В МИД РФ выразили протест дипломатам из Латвии, Литвы и Эстонии

Фото: Sefa Karacan/Anadolu via Getty Images

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Временные поверенные в делах Латвии, Литвы и Эстонии были вызваны во вторник в МИД РФ, им заявлен решительный протест из-за регламентирования административно-хозяйственной деятельности посольств России в этих трех странах, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

"30 декабря в МИД России были вызваны временные поверенные в делах Латвии, Литвы и Эстонии, которым заявлен решительный протест в связи с введением недружественными властями этих стран регламентирования административно-хозяйственной деятельности посольств России в Риге, Вильнюсе и Таллине", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

"Прибалтийским дипломатам указано, что вводимые противоправные требования значительно затруднят работу российских загранучреждений и грубо нарушат статью 25 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 г., в соответствии с которой Латвия, Литва и Эстония как государства пребывания обязаны предоставлять "все возможности" для выполнения функций представительства", - отмечается в сообщении.

На Смоленской площади подчеркнули, что "дискриминационный характер данных мер противоречит также пункту 1 статьи 47 Венской конвенции, согласно которому при применении положений Конвенции государство пребывания не должно проводить дискриминационной политики между государствами".

"Главам дипмиссий заявлено, что российская сторона оставляет за собой право на принятие соответствующих ответных мер", - говорится в сообщении.

В МИД РФ выразили протест дипломатам из Латвии, Литвы и Эстонии

