Большая часть Запорожской области обесточена после атак ВСУ

Без света остались более 117 тыс. абонентов

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - ВСУ нанесли свыше 20 ударов по энергетической инфраструктуре Запорожской области, большая часть региона осталась без света, сообщил губернатор Евгений Балицкий во вторник.

"Противник нанес более двадцати ударов по энергетической системе нашего региона, и обстрел продолжается. Временно обесточена большая часть населенных пунктов области", - написал Балицкий в своем телеграм-канале.

Глава региона уточнил, что без света остались 117,1 тыс. абонентов, энергетики приступают к восстановительным работам по мере обеспечения безопасности.

Ранее во вторник губернатор сообщил, что область частично обесточена, энергетики выясняли причины отключения. Также Балицкий проинформировал об уничтожении ударных беспилотников над Акимовкой и Мелитополем.

Запорожская область ВСУ атаки энергетика
