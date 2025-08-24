Поиск

Минобороны РФ сообщило об ударе по месту хранения украинских ракет "Сапсан"

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что поразили объект, где хранились украинские оперативно-тактические ракеты "Сапсан".

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение по месту хранения оперативно-тактических ракет "Сапсан", цеху производства и складу беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении Минобороны РФ, распространенном в воскресенье.

Хроника 24 февраля 2022 года – 24 августа 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Сапсан Украина
