Минобороны РФ сообщило об ударе по месту хранения украинских ракет "Сапсан"

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что поразили объект, где хранились украинские оперативно-тактические ракеты "Сапсан".

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение по месту хранения оперативно-тактических ракет "Сапсан", цеху производства и складу беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении Минобороны РФ, распространенном в воскресенье.