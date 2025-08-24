Самолет с российскими туристами вынужденно сел в Таллине из-за атаки украинских дронов

Фото: Patrick Becker/ullstein bild via Getty Images

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Направлявшийся в Санкт-Петербург самолет египетской авиакомпании с российскими туристами совершил в воскресенье вынужденную посадку в аэропорту Таллина из-за атаки украинских дронов.

Рейс следовал из Шарм-эль-Шейха.

"Самолет был перенаправлен на посадку в Таллин, так как в аэропорт Пулково он приземлиться не мог из-за временного закрытия", - сообщила руководитель по коммуникациям и маркетингу Таллинского аэропорта Маргот Хольтс газете Postimees.

Самолет египетской авиакомпании AlMarsia Universal Airlines приземлился в Таллине в 05:33 и вылетел в Санкт-Петербург в 11:08.

По словам Хольтс, пассажирам и экипажу не разрешалось покидать самолет во время пребывания в Таллиннском аэропорту.