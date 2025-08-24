Москалькова призвала МККК оказать помощь раненым курянам, находящимся на Украине

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что обратилась к украинской стороне для незамедлительного освобождения всех гражданских лиц, и в первую очередь, раненных российских граждан, удерживаемых на Украине.

"Со своей стороны, обратилась в Международный Комитет Красного Креста об оказании экстренной медицинской помощи, а также к украинской стороне о незамедлительном освобождении всех гражданских лиц, и в первую очередь, раненных", - написала она в своем телеграм-канале в воскресенье.

Уполномоченный сообщила, что подробно побеседовала с курянами, которые освобождены из числа заложников.

"Они рассказали, что среди соотечественников, которые продолжают удерживаться украинской стороной, есть тяжело больные люди с ранениями", - отметила Москалькова.

Минобороны РФ сообщило, что в воскресенье из украинского плена вернулись 146 российских военнослужащих, взамен передано такое же число военнопленных ВСУ. "Кроме того, возвращены восемь граждан Российской Федерации - жителей Курской области, незаконно удерживавшихся киевским режимом, которые будут доставлены домой", - сообщило ведомство.

В свою очередь, Москалькова ранее сообщила, что возвращенные восемь жителей Курской области, которые удерживались с февраля 2025 года в Сумах, в воскресенье будут дома.