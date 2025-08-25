Минобороны сообщило о нейтрализации за ночь 21 БПЛА над шестью регионами

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - В ночь на понедельник над шестью российскими регионами был уничтожен 21 украинский дрон, сообщило Минобороны России.

"В течение прошедшей ночи в период с 23:00 по Москве 24 августа т.г. до 7:00 25 августа т.г. дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - сказано в сообщении.

Семь дронов сбиты над Смоленской областью, шесть - над Брянской, по три - над Орловской областью и Московским регионом, в том числе два летевших на Москву, и по одному - над Калужской и Тверской областями.

Ранее о том, что сбиты два беспилотника, летевшие на Москву, сообщал мэр столицы Сергей Собянин.