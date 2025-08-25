Задерживается прибытие шести рейсов в кемеровский аэропорт

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Туман стал причиной задержки прибытия шести авиарейсов в кемеровский аэропорт имени А. А. Леонова, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэровокзала в понедельник.

"Рейсы задерживаются по погодным условиям, из-за тумана", - сказал собеседник агентства.

Согласно данным онлайн-табло на официальном сайте аэропорта, задержаны два рейса из Санкт-Петербурга авиакомпаний "Северный ветер" и "БелАвиа", два рейса из Москвы авиакомпании "Аэрофлот" и два рейса авиакомпании Red Wings из Екатеринбурга и Улан-Удэ.

Наибольшая задержка у рейса из Екатеринбурга - около восьми часов.