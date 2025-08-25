Поиск

На Солнце зарегистрирована самая крупная вспышка с середины июня

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - На Солнце зарегистрирована самая крупная вспышка за период с 20 июня этого года, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН.

"Событие имело балл M4.6, и относилось к 4-й категории по современной 5-балльной системе вспышек. Максимум излучения зарегистрирован в 08:24 по Москве", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что вспышка произошла на фоне резкого усиления активности Солнца, связанного с выходом на видимую сторону солнечного диска нескольких крупных активных центров.

"На данный момент области пока находятся на значительном удалении от направления на Землю, и произошедший взрыв не должен создать рисков для Земли. Но сам факт, что в центрах активности сохраняется энергия для формирования самых сильных за несколько месяцев взрывов, является беспокоящим", - заявили ученые.

По предварительным расчетам, в зоне влияния на Землю солнечные центры окажутся уже завтра со второй половины суток. Крупные выбросы массы с большими угловыми размерами могут начать цеплять Землю краем уже начиная с сегодняшнего дня, полагают ученые.

