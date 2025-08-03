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На Солнце произошла самая сильная вспышка за полтора месяца

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Сильная вспышка зафиксирована на Солнце в воскресенье, сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.

"На Солнце только что зарегистрирована вспышка уровня M2.9 (сильная). Взрыв произошел в активной области 4168, только вчера появившейся в северном полушарии Солнца", - сказано в сообщении.

По данным ученых, "максимум излучения зафиксирован в 16:57 по московскому времени".

"Последний раз более крупное событие наблюдалось на Солнце еще 20 июля. Тогда около 3 часов утра по Москве произошла вспышка уровня X1.9", - говорится в сообщении.

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"Вспышка стала результатом самого сильного за последнее время всплеска солнечной активности, который начался в пятницу 1 августа. За последние 3 суток, с 1 по 3 августа, на Солнце зарегистрировано 35 вспышек, но до уровня M солнечная активность добралась впервые", - информирует лаборатория.

"В настоящее время не вполне ясны геомагнитные последствия. Первые поступившие данные пока не показывают наличия выбросов солнечного вещества в сторону Земли. В то же время место формирования вспышки располагается почти точно на линии Солнце-Земля, откуда воздействие на планету осуществляется с наибольшей эффективностью. Позже будет выдана обновленная информация", - говорится в сообщении.

Специалисты отмечают, что риски крупных вспышек сохраняются на самом высоком за последний месяц высоком уровне. Есть возможность формирования в течение сегодняшних суток событий высшего балла X.

Солнце РАН
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