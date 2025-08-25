Наркоторговец из Колумбии приговорен к 19 годам лишения свободы в Подмосковье

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Мособлсуд приговорил к 19 годам колонии строгого режима гражданина Колумбии Муньоса Рамиреса Карлоса Альберто за транспортировку крупных партий кокаина в Россию из Колумбии и Парагвая, сообщает Генпрокуратура РФ.

"Согласившись с позицией гособвинителя, суд признал Карлоса Муньоса виновным в инкриминированных преступлениях", - сказали в надзорном ведомстве в понедельник. Там добавили, что иностранцу также назначен штраф в размере 900 тыс. рублей.

Карлос Муньос признан виновным по пп. "а", "г" ч. 4, ч. 5 ст. 228.1 (незаконная пересылка наркотических средств, совершенная в крупном и особо крупном размерах, организованной группой), пп. "а", "б" ч. 4 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств, совершенная в крупном и особо крупном размерах, организованной группой).

"В суде установлено, что Карлос Муньос как руководитель организованной группы в июле 2016 года осуществил незаконную пересылку воздушным транспортом более 2,3 кг кокаина из Колумбии в Россию, обнаруженного правоохранительными органами в аэропорту Шереметьево. В том же месяце аналогичным способом было доставлено около килограмма кокаина из Парагвая в Россию, обнаруженного в аэропорту Внуково", - сообщили в Генпрокуратуре.

С 2017 года Карлос Муньос находился в розыске.

"После установления его местонахождения на территории Колумбии компетентными органами данного государства в мае 2024 года удовлетворен запрос Генеральной прокуратуры Российской Федерации о выдаче. В декабре 2024 Карлос Муньос был экстрадирован в Россию", - отметили в ведомстве.