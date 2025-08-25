Поиск

Урожайность гречихи в 2025 году с избытком обеспечит рынок крупой

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Аграрии РФ начали сбор гречихи, ее средняя урожайность достигает 17,2 ц/га, что на 3,7 ц/га превышает уровень прошлого года, сообщает Минсельхоз.

"В 2025 году валовой сбор гречихи с учетом больших запасов, которые на 1 августа составляли 210 тыс. тонн, позволит с избытком обеспечить продовольственный рынок необходимым сырьем для переработки", - подчеркивается в сообщении ведомства.

Минсельхоз напоминает, что в 2024 году было произведено более 580 тыс. тонн гречневой крупы, что на 4,5% больше, чем в 2023 году. С начала этого года выработано 253,6 тыс. тонн.

"Значительные объемы производства гречневой крупы способствуют сохранению стабильной ценовой ситуации на рынке. По состоянию на 20 августа, по данным Росстата, розничная стоимость гречки на 4,3% ниже уровня прошлого года и составляет в среднем 77 рублей за килограмм", - сообщает Минсельхоз.

Как сообщалось, по данным Росстата, посевные площади под гречихой в этом году сократились до 746 тыс. га с 1,092 млн га в 2024 году.

Минсельхоз РФ
