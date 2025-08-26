Лето тепло попрощается с жителями Москвы

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Неоднородная погода прогнозируется в Москве на этой неделе, до среды температура будет около плюс 16 градусов, что на 2,5 - 3 градуса ниже нормы, в выходные придет потепление до плюс 25 градусов, что на 4 градуса выше нормы, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Погода на этой неделе будет очень сильно отличаться. Первая половина недели прохладная, и связано это с тем, что в Москву поступает воздух, который сформировался в Северном Ледовитом океане (...) И поэтому ночные температуры до пятницы включительно в целом в московском регионе от плюс 5 до плюс 10 градусов, в Москве плюс 8 - плюс 10. И дневные температуры тоже невысокие", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что во вторник и среду температура днем будет от плюс 15 до плюс 17 в Москве, по области от плюс 13 до плюс 18 градусов. Такая температура будет на 2,5-3 градуса ниже климатической нормы.

В четверг температура чуть повысится, днем будет плюс 17 - плюс 19 градусов, что на 1,5 градуса ниже нормы. В пятницу в Москве прогнозируется "температурный фон выше нормы, потому что днем в пятницу воздух будет поступать с юга, и он будет южного происхождения". Дневная температура в Москве повысится до плюс 20, по области будет от плюс 17 до плюс 22 градусов, что соответствует климатической норме.

"А вот в выходные - резкое повышение температуры, уже, хоть облачно, но с очень частыми прояснениями, солнце будет добавлять свой эффект, поэтому в Москве плюс 23 - плюс 25, по области до плюс 26 градусов 30-31 августа. В воскресенье прогнозируется самая высокая температура", - сказал Вильфанд.

"В субботу и воскресенье температура выше нормы на 4 градуса. Если сейчас она на 3 градуса ниже нормы, то уже в воскресенье на 4 выше. Существенное повышение. Лето очень тепло попрощается с москвичами в прямом смысле", - отметил Вильфанд.

Говоря об осадках, он уточнил, что во вторник прогнозируются кратковременные дожди, местами пройдут умеренные осадки, но сильных дождей не ожидается. В среду, четверг и пятницу местами прогнозируется небольшой дождь, при этом в четверг и днем, и ночью, в отличие от среды и пятницы, будет преимущественно без осадков.