Запущенные с Восточного 52 космических аппарата выведены на орбиту

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов сообщил, что на орбиту выведены все 52 космических аппарата, запущенные в воскресенье с космодрома Восточный.

"Сегодня на орбиту были выведены 52 космических аппарата, среди которых наши российские, но и еще немаловажно, еще и ряд студенческих космических аппаратов", - сказал Баканов в обращении к стартовому расчету космодрома по итогам пуска, видео с которого опубликовала пресс-служба госкорпорации.

Ранее в воскресенье в "Роскосмосе" сообщили, что два космических аппарата дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) "Аист-2Т" выведены на орбиту.

Ракета-носитель "Союз-2.1б" стартовала с площадки 1С космодрома Восточный в 16:18 мск с двумя аппаратами ДЗЗ "Аист-2Т" и 50 российскими и зарубежными малыми спутниками.