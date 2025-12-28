Поиск

Ушаков сообщил, что разговор Путина и Трампа состоялся по инициативе США

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Телефонный разговор президентов РФ Владимира Путина и США Дональда Трампа, который длился больше часа, был организован по инициативе США, сообщили в Кремле.

Путин и Трамп провели телефонный разговор

"Только что завершился телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Разговор организован по инициативе президента США, который хотел бы обсудить с нашим президентом нынешнюю ситуацию в контексте украинского конфликта и возможности его урегулирования", - сказал журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Он добавил, что Трамп "хотел бы обсудить эти вопросы перед очным контактом, проводимым с Зеленским чуть позднее сегодня во Флориде".

"Логично, что президенты в начале разговора, продолжавшегося один час 15 минут, обменялись теплыми поздравлениями по случаю рождественских и новогодних праздников, естественно, пожелали счастья народам двух стран. И весь следующий разговор носил такой же дружеский, доброжелательный и деловой характер", - сказал Ушаков.



