Землетрясение магнитудой 6,0 произошло возле Северных Курил

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 6,0 зарегистрировано во вторник утром в Тихом океане возле Северных Курил в Сахалинской области, сообщили "Интерфаксу" в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН.

Эпицентр землетрясения находился в 206 км юго-восточнее города Северо-Курильск (остров Парамушир), очаг залегал на глубине 41 км под морским дном.

Ощущалось ли это землетрясение в населенных пунктах, геофизики не сообщают. Угроза цунами не объявлялась.