В Госдуме заявили, что парламенты РФ и КНР стремятся выражать интересы народа

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Парламентарии РФ и Китая в основу своей работы ставят одинаковые цели - представлять интересы народа и укреплять страну, заявил первый заместитель председателя Госдумы, сопредседатель Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания РФ и Всекитайского собрания народных представителей Иван Мельников.

"Суть парламентской работы в России и Китае едина - выражать интересы народа и укреплять государство", - сказал Мельников во вторник на десятом заседании Межпарламентской комиссии.

По его словам, "парламентское измерение пронизывает все сферы российско-китайских отношений, всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия - от политики и экономики до унитарных контактов".

Мельников напомнил, что работу 10-го юбилейного заседания межпарламентской комиссии открыли в понедельник председатель Госдумы Вячеслав Володин и председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи.

"Их выступления обозначили ключевые направления взаимодействия и заложили прочную основу для наших дальнейших действий", - сказал он.

Володин во главе парламентской делегации РФ с 25 августа находится в Китае с официальным визитом по приглашению Чжао Лэцзи.