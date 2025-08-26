Массированная атака БПЛА пришлась на Волгоградскую область

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Волгоградская область подверглась массированной атаке беспилотников, один из них повредил хозяйственную постройку на юге Волгограда, сообщил глава региона Андрей Бочаров.

"По предварительной информации, обломки одного из БПЛА повредили хозяйственную постройку в СНТ на юге города Волгограда", - приводятся слова губернатора в телеграм-канале обладминистрации во вторник.

По информации Бочарова, в результате атаки никто не пострадал.