В Москве не планируют вводить туристический налог

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - В столице не планируют вводить плату для туристов за въезд в город, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Не собираемся (вводить туристический налог - ИФ). Вопрос не в том, чтобы ты въехал. Важно, чтобы ты поселился легально в гостинице, пошел в ресторан, заказал экскурсию", - сказал Собянин в интервью "Комсомольской правде", опубликованном на сайте KP.RU.

По словам мэра, валовый продукт от туризма в Москве достиг 1,7 трлн рублей в год, это значимая часть экономики. "Поэтому взимать дополнительные туристические сборы - какой смысл?", - добавил он.

Собянин напомнил, что до 2010 года был платный вход в городские столичные парки. "Мы освободили людей от этой платы, но внутри парков появилось много платных аттракционов и мероприятий. Так же и по туризму", - пояснил мэр.