Самолет Air China вынужденно приземлился в Нижневартовске

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Транспортная прокуратура контролирует работу аэропорта Нижневартовска (Ханты-Мансийский автономный округ) в связи с вынужденной посадкой самолета авиакомпании Air China, сообщили "Интерфаксу" в Уральской транспортной прокуратуре.

"В Уральской транспортной прокуратуре находится на контроле ситуация, связанная с вынужденной посадкой самолета авиакомпании Air China, севшего в Нижневартовске. Сургутской транспортной прокуратурой контролируется работа служб аэропорта", - сказал собеседник агентства.

В справочной аэропорта Нижневартовска агентству уточнили, что борт приземлился в 8:18 по местному времени (6:18 по Москве) вторника.

Местные СМИ сообщают, что в Нижневартовске экстренно сел самолет, следующий рейсом Лондон - Пекин, из-за отказа двигателя. На борту находилось 311 человек.