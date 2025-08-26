Поиск

Аэропорт Калининграда задержал или отменил 27 рейсов

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - В калининградском аэропорту "Храброво" задержаны или отменены несколько рейсов.

По данным онлайн-табло, по состоянию на 9:00 местного времени (10:00 по Москве) 12 рейсов имеют статус "задерживается прилет". В основном это рейсы из Москвы, Петербурга, а также Череповца и Екатеринбурга.

Помимо этого, отменены пять рейсов на прилет, в основном из Москвы и Петербурга.

Все рейсы на прилет задерживаются и отменены в период с 7:00 до 11:00 местного времени.

Отменены и задерживаются также рейсы на вылет - по 5 в каждой позиции. Это рейсы в Москву и Петербург.

В пресс-службе "Храброво" ситуацию не комментируют.

Ранее Росавиация сообщала о введении ограничений в работе петербургского аэропорта "Пулково" для обеспечения безопасности полетов. В период действия ограничений на запасные аэродромы "ушли" пять самолетов, летевших в Петербург. Рано утром во вторник ограничения на прием и выпуск воздушных судов из "Пулково" были сняты. Воздушные трассы в/из Калининграда открыты для полетов, отмечало ведомство.

Калининград Петербург Пулково Росавиация Храброво
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Банкам могут дать 30 дней для возвращения денег пострадавшим от мошенников клиентам

Банкам могут дать 30 дней для возвращения денег пострадавшим от мошенников клиентам

Блогер Маркарян арестован на 17 суток по делу о реабилитации нацизма

Блогер Маркарян арестован на 17 суток по делу о реабилитации нацизма

Власти РФ планируют ограничить число банковских карт для граждан

Во второй пакет мер по борьбе с кибермошенничеством вошло около 20 инициатив

Во второй пакет мер по борьбе с кибермошенничеством вошло около 20 инициатив

В Кузбассе остановили работу уже 17 угольных предприятий

В Кузбассе остановили работу уже 17 угольных предприятий

Касперская сообщила о подготовке законопроекта о регулировании ИИ в России

Касперская сообщила о подготовке законопроекта о регулировании ИИ в России

Генпрокуратура подала иск к приморскому "Рыболовецкому колхозу "Восток-1""

Массированная атака БПЛА пришлась на Волгоградскую область

Летняя погода, предварительно, будет 1 сентября в Москве

Летняя погода, предварительно, будет 1 сентября в Москве
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7029 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2359 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости402 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });