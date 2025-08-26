Аэропорт Калининграда задержал или отменил 27 рейсов

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - В калининградском аэропорту "Храброво" задержаны или отменены несколько рейсов.

По данным онлайн-табло, по состоянию на 9:00 местного времени (10:00 по Москве) 12 рейсов имеют статус "задерживается прилет". В основном это рейсы из Москвы, Петербурга, а также Череповца и Екатеринбурга.

Помимо этого, отменены пять рейсов на прилет, в основном из Москвы и Петербурга.

Все рейсы на прилет задерживаются и отменены в период с 7:00 до 11:00 местного времени.

Отменены и задерживаются также рейсы на вылет - по 5 в каждой позиции. Это рейсы в Москву и Петербург.

В пресс-службе "Храброво" ситуацию не комментируют.

Ранее Росавиация сообщала о введении ограничений в работе петербургского аэропорта "Пулково" для обеспечения безопасности полетов. В период действия ограничений на запасные аэродромы "ушли" пять самолетов, летевших в Петербург. Рано утром во вторник ограничения на прием и выпуск воздушных судов из "Пулково" были сняты. Воздушные трассы в/из Калининграда открыты для полетов, отмечало ведомство.