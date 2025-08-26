Минэкономразвития прогнозирует рост доли автотуристов в 2025 году до 43%

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Доля автотуристов в России вырастет до 43% в 2025 году, сейчас она составляет около 40%, сообщил замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вахруков на пресс-конференции, посвященной развитию автомобильного туризма

"Число туристических поездок по стране, как вы знаете, у нас стабильно растет. В прошлом году мы превысили цифру 90 миллионов туристических поездок в год. И, по различным оценкам, автотуристов из этих поездок около 40%, примерно 38%. В этом году ожидаем что доля поездок на автомобиле увеличится, это отчасти связано с определенными ограничениями в авиации, в железнодорожном транспорте. Большие инфраструктурные у нас ограничения. Поэтому по 2025 году ожидаем, что доля автотуристов составит 43%. В общем объеме туристических поездок это уже действительно существенная часть, которой надо заниматься", - сказал он.

Основой для развития автомобильного туризма он назвал автомобильный туристический маршрут.

"Это такой единый продукт, который увязывает воедино и дороги, и придорожный сервис, связь, интернет, площадки отдыха, ну и, конечно же, туристическую инфраструктуру, объекты показа, объекты культурного наследия, особо охраняемые природные территории и средства размещения, гостиницы, кафе, рестораны и так далее. Зоны отдыха, кемпинговые площадки", - объяснил Вахруков.

Он добавил, что автомаршруты играют большую роль в обеспечении доставки туристов к местам отдыха, так как автомобиль сегодня является самым доступным видом транспорта.

"У нас сегодня уже разработан и на портале "Путешествие.РФ" размещен 101 автомобильный туристический маршрут, общая протяженность этих маршрутов - 35 тысяч километров. Из них половина проходит по федеральным дорогам, половина - по региональным и муниципальным, и мы ведем системную работу по всем направлениям, о которых я сказал", - подчеркнул Вахруков.