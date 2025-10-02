Поиск

Решетников заявил, что летом удалось сдержать рост цен во внутреннем туризме

Фото: Александр Казаков/РИА Новости

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Внутренний туризм летом 2025 года показал умеренный рост цен на путешествия благодаря конкуренции на рынке, сообщил министр экономического развития Максим Решетников на заседании профильной комиссии по туризму.

"По данным Росстата, за летние месяцы удалось сдержать рост цен на услуги внутреннего туризма и на железнодорожных перевозках мы это видим, и по авиаперелетам, и по гостиницам. Либо снижение, либо очень умеренный рост цен", - сказал он.

Ключевым фактором сдерживания цен он назвал конкуренцию на рынке. Поэтому, по его словам, планируется наращивать номерной фонд за счет программ нацпроекта.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко отметил, что туротрасль демонстрирует уверенный рост. Вместе с тем он призвал регионы активнее вести работу по привлечению туристов.

"Единую субсидию по регионам для развития туринфраструктуры также распределили, на три года. Поэтому субъекты могут эффективно планировать свою деятельность на эти цели. Выделили 27 млрд рублей", - подчеркнул он.

Чернышенко также напомнил о необходимости увеличить долю туризма в ВВП с текущих 2,9% до 5% к 2030 году, а экспорт туристических услуг увеличить в три раза.

