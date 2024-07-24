Поиск

Путин назвал приоритетные маршруты развития автотуризма

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поручил правительству и региональным органам власти обеспечить формирование и развитие маршрутов для автотуристов, назвав приоритетными автодороги М-4 "Дон", М-8 "Холмогоры", М-11 "Нева", М-12 "Восток" или их участки.

Это поручение входит в перечень, составленный после совещания с министрами 4 июня.

"Обеспечить формирование и развитие автомобильных туристских маршрутов, определив в качестве приоритетных маршруты, в состав которых входят автомобильные дороги М-4 "Дон", М-8 "Холмогоры", М-11 "Нева", М-12 "Восток" или их участки, обратив внимание на необходимость приведения в нормативное состояние автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, связывающих указанные трассы с объектами туристского показа", - говорится в поручении.

Президент предлагает правительству в срок до 1 сентября 2024 года обеспечить выделение из федерального бюджета бюджетных ассигнований "на создание (модернизацию) инфраструктуры, необходимой для развития туризма на особо охраняемых природных территориях федерального значения, расположенных вблизи автомобильных туристских маршрутов".

В тексте поручений также говорится о необходимости провести в текущем году отбор инвестиционных проектов, при реализации которых субъектам Российской Федерации в 2025 - 2027 годах будут предоставлены субсидии на создание модульных некапитальных средств размещения, определив в качестве приоритетных проекты, предусматривающие строительство объектов вблизи приоритетных автомобильных туристских маршрутов и предусмотреть финансирование на эти цели в размере не менее 5 млрд. рублей ежегодно.

Владимир Путин Дон М-11 М-12 М-4 Правительство
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Электро- и водоснабжение на курортах Краснодарского края восстановлено

Электро- и водоснабжение на курортах Краснодарского края восстановлено

Китайская корпорация XY Group войдет в проект российского электромобиля "Атом"

Китайская корпорация XY Group войдет в проект российского электромобиля "Атом"

Госдума приняла закон об участии РАН в экспертизе учебников

Госдума приняла закон об участии РАН в экспертизе учебников

Принят закон о единовременной выплате до 10 тыс. руб. из средств маткапитала

Нападение на Crocus City Hall

Договор страхования между "Крокусом" и "Ингосстрахом" не включал риск теракта

Договор страхования между "Крокусом" и "Ингосстрахом" не включал риск теракта

Дроны ВСУ атаковали неработающее предприятие в городе Льгове Курской области

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });