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"Россети" хотят выявлять майнеров при помощи сотовых операторов

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - ПАО "Россети" рассчитывает на помощь операторов связи в выявлении майнеров, сообщил глава компании Андрей Рюмин журналистам в кулуарах ПМЭФ-2025.

"Начинаем прорабатывать вопрос с сотовыми операторами, которые через свой трафик понимают, где есть майнинг, а где нет. К примеру, если передача данных ровно идет в большом объеме, то это майнинг. Мы с ними сейчас взаимодействуем, чтобы они это определяли и выявляли локации, где находятся такие объекты, помогали понять, являются ли они законными", - рассказал Рюмин.

"В частности, такие обсуждения ведутся с "Ростелекомом", "МТС". Пока обсуждается модель, как они могут это выявлять. Но технологически они подтвердили, что могут это сделать", - уточнил он.

В "Ростелекоме" "Интерфаксу" сообщили, что "на данном этапе" обсуждаются "общие подходы".

Вице-президент МТС по корпоративному бизнесу Олег Алдошин сообщил "Интерфаксу", что компания уже сотрудничает с "Россетями" в этой области. "В частности, в ряде регионов "Россети" внедрили решение "МТС EnergyTool", которое на базе искусственного интеллекта и алгоритмов машинного обучения анализирует интернет-трафик и ряд других параметров, в том числе данные с умных счётчиков", - пояснили в операторе.

Найденные районы "с аномальным трафиком" помечаются на карте.

"По нашим данным, за первые пять месяцев 2025 года количество майнинговых ферм в России увеличилось на 9%", - заключили в МТС.

Рюмин сказал, что размер ущерба от нелегального майнинга компания, наверное, сможет назвать по итогам года. "Но, на самом деле, выявленный размер, по моему мнению, сильно меньше, чем реальный. Мы выявляем только часть черного майнинга", - констатировал он.

Говоря о регионах концентрации этой проблемы, Рюмин назвал Северный Кавказ (в частности, Дагестан) и Сибирь.

Топ-менеджер также напомнил об инициативе "Россетей" стать оператором размещения майнинговых центров.

С этого года в РФ действует запрет на майнинг криптовалют в ряде регионов, где уже существует или прогнозируется энергодефицит.

Россети ПМЭФ
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