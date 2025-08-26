Поиск

Замглавы Минобороны РФ обсудил с послом Ирана сотрудничество и ситуацию на Южном Кавказе

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Военное сотрудничество и ситуацию на Южном Кавказе обсудили на встрече во вторник заместитель министра обороны РФ Александр Фомин и посол Ирана в России Казем Джалали, сообщило Минобороны РФ.

"В ходе встречи стороны обсудили ряд актуальных вопросов двустороннего военного сотрудничества и перспективы их реализации. Также состоялся обмен мнениями по ключевым проблемам международной и региональной безопасности, в том числе затронули ситуацию в регионе Южного Кавказа", - говорится в сообщении ведомства.

"В свою очередь Казем Джалали отметил высокую динамику и многоплановость российско-иранского взаимодействия в военной области, а также подтвердил приверженность его дальнейшему развитию", - заявили в министерстве.

В Минобороны РФ сообщили, что замглавы российского военного ведомства поблагодарил Казема Джалали за большой вклад в развитие российско-иранских отношений.

"Встреча прошла в обстановке дружбы и доверия, а также подтвердила обоюдный настрой на дальнейшее развитие стратегического сотрудничества между Москвой и Тегераном", - отметили в ведомстве.

