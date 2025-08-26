Поиск

Резервный борт Air China прилетел в Нижневартовск за пассажирами лондонского рейса

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Самолет авиакомпании Air China приземлился в аэропорту Нижневартовска (Ханты-Мансийский автономный округ), чтобы забрать пассажиров вынужденно севшего там рейса Пекин - Лондон, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

"Самолет приземлился в 17:18 местного времени (15:18 мск)", - сказали в пресс-службе.

Вылет из Нижневартовска запланирован на 19:50 по местному времени (17:50 мск).

Ранее сообщалось, что во вторник при выполнении рейса Пекин - Лондон экипаж самолета Boeing 777-300 авиакомпании Air China принял решение сесть на запасной аэродром в России. Предварительная причина - неисправность одного из двигателей.

Посадка прошла благополучно. На борту находились 265 человек: 15 членов экипажа и 250 пассажиров.

Пассажиров и членов экипажа перевели в международный терминал и обеспечили питанием.

Air China приняла решение направить в Нижневартовск резервный борт.

Сургутская транспортная прокуратура контролирует работу служб аэропорта Нижневартовска.


