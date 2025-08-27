Пожар на крыше дома в Ростове-на-Дону локализован, жильцы эвакуированы

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Кровля жилого дома в Ростове-на-Дону, на который упал беспилотник, горит на площади 250 кв. м, 15 жильцов эвакуированы, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

"После атаки БПЛА там загорелась кровля дома на площади 250 кв. м. Пожар уже локализован. Из дома эвакуировано 15 жильцов, им предложено поехать на ночь в пункт временного размещения, который развернут на базе школы 50. Главное, что никто из людей не пострадал", - написал Слюсарь в своем телеграм-канале.