Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Каспийском море у побережья Дагестана

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Сейсмологи в ночь на среду зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,5 в Каспийском море неподалеку от дагестанского Избербаша, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Сейсмособытие зафиксировали в 23:33 мск вторника в 28 км к востоку от Избербаша и 51 км к северо-западу от Дербента на глубине 10 км.

Жители Махачкалы, Каспийска, Дербента и Избербаша в соцсетях написали, что ощущали толчки.

В свою очередь в пресс-службе ГУ МЧС России по Дагестану сообщили, что магнитуда землетрясения в акватории Каспийского моря составила 5,9.

"От дежурного специалиста Дагестанской геофизической службы РАН поступила информация, что в 23:33 (мск) в акватории Каспийского моря по координатам СШ - 42.4, ВД - 48.2 (произошло землетрясение - ИФ): глубина - 30 км, энергетический класс - 14,8, магнитуда 5,9", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что подземные толчки ощущались на поверхности по всей территории Дагестана.

Жертв и разрушений нет. Социально значимые объекты работают в штатном режиме, отметили в ведомстве.