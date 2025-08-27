Лавров в четверг в Москве встретится с главой МИД Туркменистана

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг в Москве проведет переговоры с главой МИД Туркмении Рашидом Мередовым, сообщили на Смоленской площади.

"Будут рассмотрены актуальные вопросы российско-туркменистанской политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной повестки дня, состоится обмен мнениями по международным и региональным проблемам", - говорится в сообщении.

Встреча пройдет в рамках рабочего визита Мередова в Россию.