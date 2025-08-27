Ограничения для мобильного интернета ослабили в Крыму

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Скорость мобильного интернета начали повышать на территории Крыма, а зоны с ограничением его работы уже сократили, сообщил глава республики Сергей Аксенов в эфире телеканала "Россия 24" в среду.

"Послабления уже начались, с сегодняшнего дня (...). Мы сегодня начали увеличивать скорость, уменьшили площади, на которых происходят ограничения", - сказал Аксенов.

Глава Крыма напомнил, что ограничения введены для обеспечения безопасности граждан, гражданских и военных объектов.

"Ограничения носят временный характер, думаю, сегодня-завтра жители республики, туристы почувствуют, что на этом направлении есть определенные облегчения", - добавил он.

Временные ограничения на работу мобильного интернета начали действовать в Крыму с 17 декабря прошлого года. В августе текущего года губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что на всем Крымском полуострове могут увеличиться временные отрезки ограничения мобильного интернета из-за дополнительных требований по обеспечению безопасности. 19 августа Аксенов анонсировал, что в Крыму ограничения планируют ослабить.