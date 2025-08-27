Поиск

Силуанов заявил, что сбалансированный бюджет даст ЦБ больше возможностей для смягчения ДКП

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Сбалансированный бюджет даст Банку России больше возможностей для смягчения денежно-кредитной политики, что внесет дополнительный импульс в экономическое развитие в 2026 году, считает министр финансов Антон Силуанов.

"Сбалансированный бюджет даст больше возможностей Центральному банку для того, чтобы денежно-кредитная политика смягчалась, а это значит, более доступными будут кредитные ресурсы, больше ресурсов появится в отраслях экономики. Соответственно, в следующем году это даст дополнительный импульс социально-экономическому развитию", - заявил он на совещании у президента.

Министр добавил, что несмотря на жесткую ДКП темпы роста ВВП, по оценке Минэкономразвития, в 2025 году составят не менее 1,5%.

"Мы сейчас очень плотно взаимодействуем с Центральным банком с точки зрения формирования бюджетной политики на следующие три года и денежно-кредитной политики, поскольку видим, что сбалансированный бюджет, мы готовим бюджет в соответствии с бюджетным правилом, будет являться основанием для Центрального банка по смягчению денежно-кредитной политики", - добавил Силуанов.

Он отметил, что сейчас идет работа по подготовке бюджета на новую "трехлетку" (2026-2028 годы).

"Бюджет мы рассмотрим в правительстве в середине сентября. Сейчас готовим предложения по наполнению бюджета необходимыми финансовыми ресурсами, с тем чтобы все задачи по выполнению социальных обязательств перед людьми, по выполнению задач по реализации национальных целей развития были обеспечены необходимыми ресурсами", - сообщил министр.

Антон Силуанов Минэкономразвития Минфин Банк России ЦБ РФ
