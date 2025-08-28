В Ростовской области эвакуировали 89 человек из-за обломков дрона на крыше дома

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - В селе Маньково-Калитвенское Ростовской области эвакуировали 89 человек из частных домов из-за угрозы детонации беспилотника, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь утром в четверг.

"Ночью наши силы ПВО отразили атаку врага по северу Ростовской области, уничтожив БПЛА в Каменском, Миллеровском и Чертковском районе. К сожалению, не обошлось без последствий. В селе Маньково-Калитвенское фрагменты БПЛА упали на крышу дома и повредили электропроводку. Дом на два хозяина обесточен. Из-за угрозы детонации боевой части, застрявшей в кровле, пришлось эвакуировать жителей этого и 50 соседних частных домов - всего 89 человек, в том числе детей", - написал Слюсарь в своем телеграм-канале.

Он добавил, что основная часть жителей временно разместились у родных и близких, 12 человек, в том числе два ребенка, - в пункте временного размещения.

Место падения неразорвавшегося фрагмента оцеплено, ожидается прибытие саперной группы, сообщил глава региона.