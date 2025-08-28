Под контроль российских военных перешел поселок Нелеповка в ДНР

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Группировка войск "Южная" взяла под контроль населенный пункт Нелеповка в Донецкой Народной Республике, заявили в Минобороны РФ в четверг.

"В результате решительных действий подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Нелеповка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.

По словам военных, группировка нанесла удары по девяти украинским бригадам в районах четырех населенных пунктов ДНР.

"ВСУ потеряли до 205 военнослужащих, боевую бронированную машину, пять пикапов, два орудия полевой артиллерии, два склада боеприпасов и склад материальных средств", - сказали в ведомстве.