В России начинают готовить врачей с IT-навыками

Фото: Алена Бжахова/ТАСС

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Цифровая грамотность становится условием для работы врачом; некоторые вузы в мире и в России начинают готовить медицинские кадры с базовыми IT-навыками, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Все диагностические приборы, которые мы сегодня используем, или приборы, которые используются для лечения - они совершенно иного формата. Цифровая грамотность - это условие (...). В мире уже ряд вузов и наши начинают готовить самые передовые (медицинские кадры - ИФ) с базовыми IT-навыками, которые будут привносить изменения не только как специалисты-медики, но и IT-специалисты, и у них сегодня кардинальное преимущество", - сказал Мурашко на Всероссийском форуме волонтеров-медиков в четверг.

По его словам, раньше говорили о том, что врачу необходима цифровая грамотность на уровне пользователя. "Сегодня говорить о цифровой грамотности только на уровне пользователя - это неправильно", - отметил министр.

Само программирование в настоящее время становится более доступным с использованием искусственного интеллекта, добавил глава Минздрава РФ.

Михаил Мурашко Минздрав
