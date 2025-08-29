Минобороны сообщило об уничтожении 19 дронов ВСУ над шестью регионами

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Вечером четверга над шестью российскими регионами уничтожено 19 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ.

"28 августа с 21.00 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов", - сказано в сообщении министерства.

10 дронов сбито над Брянской областью, четыре - над Ростовской, два - над Тульской и по одному - над Орловской, Курской областями и Республикой Крым, уточнили в ведомстве.