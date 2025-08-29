Поиск

Шойгу заявил, что РФ готова содействовать талибам в стабилизации обстановки в Афганистане

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу в своей статье для "Российской газеты" заявил о готовности России содействовать движению "Талибан" в стабилизации обстановки в Афганистане.

Шойгу отметил борьбу талибов с наркопроизводством. По его словам, "уже в 2023 году площади посевов опийного мака, составлявшие ранее около 232 тыс. га, сократились на 95%", "на сегодня 20 из 34 провинций Афганистана считаются свободными от наркоплантаций".

Однако ситуация с наркотрафиком в стране остается непростой, добавил секретарь российского Совбеза. Он пояснил, что это связано со все более широким распространением синтетических опиоидов.

С производством наркотиков напрямую связана деятельность в Афганистане террористов, продолжил Шойгу. "По нашим оценкам, в целом в Афганистане насчитывается около двадцати международных террористических организаций, общей численностью более 23 тысяч боевиков, представляющих серьезную угрозу для региона и мира", - сообщил он.

"Афганистану предстоит еще большая и сложная работа для стабилизации обстановки в стране. Россия готова оказывать талибам содействие на данном направлении, в том числе путем развития антитеррористического и антинаркотического взаимодействия с Кабулом по линии силовых ведомств", - резюмировал Шойгу.

