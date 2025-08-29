Поиск

Шойгу сообщил, что в Афганистане действуют более 23 тыс. боевиков международных группировок

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - В Афганистане находятся более 23 тыс. боевиков международных террористических группировок, это представляет серьезную угрозу для безопасности, сообщил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.

"По нашим оценкам, в целом в Афганистане насчитывается около двадцати международных террористических организаций, общей численностью более 23 тысяч боевиков, представляющих серьезную угрозу для региона и мира", - отметил Шойгу в статье, которая опубликована в "Российской газете".

"Наибольшее беспокойство вызывает деятельность афганского крыла ИГИЛ - "Вилаят Хорасан" (ИГИЛ - запрещенная в РФ международная террористическая организация), имеющего тренировочные лагеря и опорные базы, в основном на востоке, севере и северо-востоке страны", - сообщил Шойгу.

"В силу своих возможностей афганское руководство предпринимает меры для борьбы с терроризмом. Кабул регулярно ликвидирует боевиков ИГИЛ. Конечно, если бы не введенные странами Запада карательные санкции против талибов, эта борьба была бы более эффективной", - отметил секретарь Совбеза РФ.

"Ситуация усугубляется зафиксированными фактами переброски в Афганистан боевиков из других регионов мира. Есть основания полагать, что за этими действиями стоят спецслужбы ряда западных государств, которые по-прежнему вынашивают планы по дестабилизации региона, создания хронических очагов нестабильности вблизи России, Китая и Ирана руками враждебных талибам экстремистских группировок", - заявил Шойгу.

Афганистан Иран Кабул Сергей Шойгу Совбез
